Un nouveau Désiré Doué au PSG, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a réalisé de très jolis coups sur le mercato, notamment en bouclant le transfert de Désiré Doué pour environ 50M€. Un an plus tard, le bilan est donc très positif. Et le club de la capitale pourrait être tenté de refaire un coup similaire avec Maghnes Akliouche.

Bien décidé à poursuivre sur la lancée de son projet qui a été un succès cette saison, le PSG cherchera probablement à recruter de nouveaux jeunes élément. Il faut dire que le transfert de Désiré Doué a par exemple été une réussite. Au point que David Gluzman imagine le PSG refaire le coup avec Maghnes Akliouche.

Akliouche, un coup à la Doué ? « Akliouche ? C’était ma piste offensive. S’il devait y avoir un ajout offensif, c’était ma piste. S’il devait partir, à un prix raisonnable, un prix "désirédouesque", c’est à dire une cinquantaine de millions, qui est son juste prix, ça m’étonnerait pas du tout que Paris fonce dessus », affirme-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.