OM : De Zerbi dit oui à un projet inattendu

Figure montante du football européen, Roberto De Zerbi fascine autant qu’il intrigue. À l’initiative de l’écrivain Salim Lamrani, un ouvrage retrace désormais sa vision du jeu et son parcours singulier. Le technicien italien, actuellement à la tête de l'OM, a accepté le projet sans la moindre hésitation, témoignant d’une rare confiance

Après des passages remarqués à Sassuolo ou encore Brighton, Roberto De Zerbi continue de séduire les amoureux du jeu à l'OM. Son football léché, sa rigueur tactique et son exigence ont forgé sa réputation. Il n’en fallait pas plus pour que Salim Lamrani, journaliste et passionné de ballon rond et de l'OM, décide de consacrer un livre au technicien transalpin. « Le football selon Roberto De Zerbi », c’est le nom de cet ouvrage qui plonge dans la pensée d’un entraîneur à part, entre jeu de possession et philosophie offensive.