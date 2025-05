OM : De Zerbi décide de quitter Marseille, le vestiaire approuve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En vue du sprint final en Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait décidé de partir quelques jours en Italie afin de mettre fin à la mauvaise dynamique en Ligue 1. Une initiative saluée par tous les joueurs dont est à l’origine Roberto De Zerbi comme l’explique Leonardo Balerdi, qui justifie les bienfaits de ce départ provisoire.

Encore une fois, la saison a été mouvementée pour l’OM, n’échappant pas aux traditionnelles zones de turbulence rencontrées à divers moments de l’année. Pour échapper à l’atmosphère particulière de Marseille, le club a décidé de s’isoler pour une mise au vert de quelques jours à Rome, un moyen de renforcer la cohésion en vue du sprint final en Ligue 1. Un déplacement salué par les joueurs, dont Leonardo Balerdi.

« L’idée venait du coach et de la direction »

« L’idée venait du coach et de la direction, déclare le capitaine de l’OM dans les colonnes du JDD. Quand ils nous l’ont proposée, on a dit que c’était bien pour nous. Même si on a un centre d’entraînement magnifique, on rentre le soir à la maison. Parfois cela fait du bien de voir autre chose pour se libérer, créer une bonne ambiance. Si tu es dans ton bureau tous les jours de l’année, tu auras peut-être besoin de changer d’air à un moment donné. C’est ce que le coach et la direction ont souhaité. On était bien à Rome, on s’est bien entraînés et on a été très contents de retrouver la Commanderie. »

« C’est arrivé à un moment où on en avait besoin »

Leonardo Balerdi estime ainsi que cette mise au vert a été décisive pour décrocher la deuxième place. « Je le pense, parce que c’est arrivé à un moment où on en avait besoin, confie le défenseur argentin. Il y avait beaucoup de pression et de gens qui parlaient. On s’est retrouvé entre nous, on s’est dit : « On va s’entraîner, jouer match après match ». On a réussi donc on a bien fait. »