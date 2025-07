OM - Benatia : Le coup de fil pour recadrer De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 3 novembre dernier, l’OM s’imposait sur la pelouse du FC Nantes (1-2). Rentré en cours de match, Amir Murillo n’avait pas été le plus impactant, de quoi s’attirer d’ailleurs les foudres de Roberto De Zerbi. Mais voilà que par la suite, l’entraîneur italien a été recadré par Medhi Benatia pour son comportement.

Entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi est quelqu’un qui demande et attend énormément de ses joueurs. Amir Murillo en a d’ailleurs pu faire l’expérience lors de son entrée en jeu face au FC Nantes en novembre dernier. « Il est entré à 20 minutes de la fin et il était juste devant mon banc. Et moi, tout au long des 20 minutes, je lui rentre dedans, je lui rentre dedans », a balancé De Zerbi dans le documentaire de l’OM, Sans jamais rien lâcher.

« Le coach commence un petit peu à le chamailler » Un comportement de Roberto De Zerbi qui n’a d’ailleurs pas échappé à Medhi Benatia. Et voilà que le directeur du football à l’OM n’avait pas apprécié cette scène. « Murillo commence la saison, un peu timide. Après il commence tout doucement à monter en puissance et puis c’est vrai qu’il y a ce match à Nantes. Moi de là-haut, je vois que d’entrée, il rate un ou deux ballons et là, le coach commence un petit peu à le chamailler. Alors que le coach, ça part que d’un bon sentiment, mais à ce moment là, je ne pense pas que c’est ce que Murillo avait besoin », explique le Marocain.