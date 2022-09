Foot - OM

OM : Le bilan des incidents à Auxerre

La rencontre entre Auxerre et l’Olympique de Marseille a été émaille de violents affrontements entre supporters des deux camps, avec certaines informations qui parlent également d’une implication de certains fans du Paris Saint-Germain ayant fait le déplacement. Des incidents qui ont provoqué des dégâts avec la terrasse d’une brasserie ravagée et qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

C’est un excellent début de saison pour l’OM d’Igor Tudor, qui occupe actuellement le haut du classement de Ligue 1 et a donc balayé les doutes qui pouvaient exister après le départ catastrophe de Jorge Sampaoli. Des vieux fantômes sont toutefois venus hanter ce samedi le club phocéen, qui se déplaçait à Auxerre dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. De nombreux incidents ont en effet éclaté entre supporters aux abords du stade Abbé-Deschamps, rappelant ce qui a déjà pu survenir la saison passée. L'OM, comme l’OL ou encore l’OGC Nice et l’ASSE ont en effet vu de nombreux débordements malheureux qui ont finalement poussé la Ligue professionnelle de football à agir et mettre en place un plan de sécurité.

Des « familles terrorisées et des enfants en pleurs »

Dès 14h, des premiers heurts semblent avoir éclaté à Auxerre, impliquant donc des supporters de l’OM mais également du club hôte. La Provence a parlé de plusieurs bagarres autour du stade Abbé-Deschamps, avec les forces de l’ordre qui n’ont pas tardé à intervenir, usant de gaz lacrymogènes pour calmer la situation. Le quotidien marseillais a notamment parlé de « familles terrorisées et d’enfants en pleurs », alors que Le Parisien rappelle qu’un arrêté préfectoral avait été publié avant la rencontre, afin de mobiliser près de 400 policiers et gendarmes.

La terrasse d’un restaurant ravagée, des véhicules endommagés

Des dégâts matériels ont découlé de ces incidents, avec La Provence qui a notamment publié la vidéo de la terrasse d’une brasserie proche du stade, qui a été totalement ravagée par les supporters de l’OM et d’Auxerre. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les clients, qui se seraient enfermés à l’intérieur de la brasserie afin de ne pas se retrouver au milieu des différents heurts. Le Parisien parle de son côté de véhicules qui auraient également été endommagés par ces incidents, même si les forces de l’ordre ont assuré que la situation a rapidement été gérée.

Des supporters du PSG sur place ?