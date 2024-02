OM : Aubameyang flambe, il calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison poussive en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang semble être de retour sur le devant de la scène. Visiblement réceptif à la méthode Gasset, l’ancien attaquant de Chelsea a inscrit un doublé dimanche soir contre Montpellier (4-1). Néanmoins, Stéphane Guy refuse de céder à l’euphorie.

Auteur d'un doublé dimanche soir afin de permettre à l'OM de s'imposer largement contre Montpellier (4-1), Pierre-Emerick Aubameyang semble avoir retrouvé un excellent niveau. Mais cela ne paraît pas encore suffisant pour convaincre Stéphane Guy qui se montre encore mesuré concernant l'attaquant de l'OM.

L’OM continue avec Gattuso ! https://t.co/8SIRjrellh pic.twitter.com/guV8vEj2qB — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

«Benedetto, il aurait mis le premier»

« Les deux buts qu’ils marquent contre Montpellier, on ne va pas sauter au plafond non plus. Je pense que Benedetto, il aurait mis le premier (…) Moi, je ne suis pas dithyrambique », lance le journaliste au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Je ne suis pas dithyrambique»