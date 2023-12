OM : Aubameyang fait une annonce aux supporters

La rédaction

Alors que l'OM tenait le match nul, synonyme de première place, les Marseillais se sont finalement inclinés ce jeudi soir à Brighton (1-0) en Ligue Europa et terminent à la deuxième place. Après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a réagit aux interdictions de déplacement de supporters en Ligue 1. Même si rien n'est encore acté, l'attaquant gabonais a envoyé un message fort aux supporters marseillais.

Le dénouement a été cruel pour l'OM. Tenant le point du match nul, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, Marseille s'est finalement incliné sur la pelouse de Brighton ce jeudi soir (1-0). Les Marseillais ont ainsi mis un terme à une série de 4 succès consécutifs toutes compétitions confondues. Désormais, place à la Ligue 1 pour les Olympiens, qui accueilleront Clermont, dimanche, et iront à Montpellier, mercredi, pour boucler l'année 2023.

« On ne doit pas lâcher et on doit tout donner pour eux »

A l'instar du dernier match à Lorient (victoire 4-2), les supporters marseillais pourraient être privés du déplacement à Montpellier. Même si rien n'est encore acté, Pierre-Emerick Aubameyang a fait une grosse annonce à ses supporters. « Comme ils vont être privés de pas mal de déplacements, on en a discuté. Ils veulent qu'on ne lâche pas. Nous, on ne doit pas lâcher et on doit tout donner pour eux » , a réagi l'international gabonais au micro de Canal + après la rencontre.

Des interdictions de déplacement ce week-end

A noter que plusieurs clubs évolueront sur les pelouses de Ligue 1 sans leurs supporters ce week-end. C'est le cas du PSG, du Stade Rennais, de l'OGC Nice, du Stade de Reims et du Stade Brestois.