OM : André Villas-Boas souligne l’importance de Mourinho pour sa carrière !

Publié le 29 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

Devenu entraîneur de l’OM après être passé par Chelsea ou encore Tottenham, André Villas-Boas a déjà un joli CV en tant que coach en Europe, mais aussi dans le monde entier après son passage en Chine. Et d’après ce dernier, José Mourinho y serait pour quelque chose…

André Villas-Boas n’a pas tari d’éloges sur José Mourinho. Arrivé sur le banc de l’OM l’été dernier, le coach portugais était passé par Chelsea, Tottenham ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg. Une belle carrière pour le Portugais, qui a d’abord commencé par être adjoint de José Mourinho à Chelsea et à l’Inter Milan. Repéré par le Special One , Villas-Boas était « les yeux et les oreilles » de l’actuel coach de Tottenham. Et le coach de l’OM a d'ailleurs affirmé que Mourinho a beaucoup aidé ses compatriotes entraîneurs…

« Cela nous a permis d’ouvrir des portes »