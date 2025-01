Officiel : L’OM pousse un énorme coup de gueule et porte plainte !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi soir, l’OM a publié un communiqué visant des propos tenus dans l’émission « On refait le match », diffusée samedi dernier sur les ondes de RTL. Marseille a dénoncé des « accusations calomnieuses » sur le fonctionnement du club et a indiqué avoir déposé une plainte en diffamation.

Ce n’est pas un nouveau transfert, mais une plainte pour diffamation que l’OM a annoncée ce lundi. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, Marseille a déploré des propos tenus dans l’émission On refait le match de RTL sur le fonctionnement du club.

« L’Olympique de Marseille a été profondément choqué d’apprendre les propos tenus sur l’antenne de RTL »

« L’Olympique de Marseille a été profondément choqué d’apprendre les propos tenus sur l’antenne de RTL, samedi 11 janvier, dans le cadre d’un débat sur le club et ses dirigeants organisé entre plusieurs journalistes dans l’émission « On refait le match ». Les termes « sulfureux », « menaces » et « pratiques détestables » visant à décrire le prétendu fonctionnement de l’OM sont particulièrement inadmissibles », a indiqué l’OM.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille.

« Une plainte en diffamation est déposée »

L’OM a alors annoncé avoir déposé une plainte en diffamation : « Regrettant que Marseille soit encore associée à des préjugés nauséabonds et mensongers, l'Olympique de Marseille condamne ces accusations calomnieuses et annonce qu’une plainte en diffamation est déposée. »