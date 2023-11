Nouvelle désillusion pour l’OM, le vestiaire enrage

Arnaud De Kanel

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'OM en championnat. Plus d'un mois après leur dernier but marqué en Ligue 1, les Olympiens n'ont pas trouvé la faille dimanche soir face au RC Lens et ils ont craqué dans le temps additionnel sur une tête de Jonathan Gradit. Une défaite qui ne passe pas pour Samuel Gigot.

L'OM n'y arrive toujours pas en championnat. Opposés au RC Lens dimanche soir en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, les Phocéens ont concédé leur 4ème défaite de la saison en championnat et ils ne sont toujours pas plus avancés au classement. La situation devient même préoccupante pour l'OM, désormais à deux points du barragiste. Et au vu du scénario du match, la défaite de dimanche soir fait encore plus mal.

Départ imminent de Longoria à cause de la vente de l’OM ? Il répond https://t.co/NqYqHNwPGl pic.twitter.com/pZmpBuVBYt — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

L'OM tombe dans le temps additionnel

En effet, l'OM a craqué dans le temps additionnel et repart donc de Bollaert sans le moindre point. Une très mauvaise opération qui aurait pu être évitée avec un peu plus de concentration, notamment de la part de Leonardo Balerdi, absent du marquage sur le buteur lensois. Capitaine en l'absence de Valentin Rongier, Samuel Gigot n'a pas mâché ses mots après la rencontre au micro de Prime Vidéo .

«A ce niveau, on doit être plus dur, avoir plus d'envie»