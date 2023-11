L’OM s’est trompé au mercato avec cette opération

Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, l’OM a énormément modifié son effectif en bouclant de nombreuses opérations. Le club phocéen avait notamment bouclé son recrutement avec l’arrivée de Bamo Meïté en provenance de Lorient. Dans le même temps, Isaak Touré a lui fait le chemin inverse en rejoignant les Merlus. Mais voilà que Pablo Longoria et l’OM pourraient s’être trompés avec cette opération…

Dans les dernières heures du mercato estival, après d’âpres négociations, l’OM et Lorient sont parvenus à un accord pour le chassé-croisé entre Isaak Touré et Bamo Meïté. « Marseille croit plus en Bamo Meité qu’en Isaak Touré. Lorient avait besoin d’un défenseur aux caractéristiques physiques de Touré. Pour le coup, les deux clubs sont gagnants. (…) A la fin, je pense que Marseille voulait plus Bamo Meité que Lorient voulait Touré », expliquait d’ailleurs Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe , à propos de cette opération.



Bamo Meïté tarde à se révéler à l’OM

Alors que l’OM ne faisait plus énormément confiance à Isaak Touré, Pablo Longoria a décidé de lâcher l’immense défenseur central pour récupérer Bamo Meïté à Lorient. A 21 ans, le Franco-ivoirien est très prometteur, mais voilà que depuis son arrivée à Marseille, il peine à se montrer sous les ordres de Gennaro Gattuso. En effet, Meïté dispose d’un temps de jeu très faible avec le club phocéen. S’il a pris part à 6 rencontres avec l’OM, ses minutes sont très faibles…

Isaak Touré s’épanouit à Lorient

Dans le même temps, Isaak Touré réussit lui un excellent début de saison sous le maillot de Lorient. Titulaire sous les ordres de Régis Le Bris, le défenseur central de 20 ans a disputé 7 matchs de Ligue 1 avec les Merlus. Et ses performances sont à souligner, Touré ayant notamment inscrit un but et délivré une passe décisive. Thierry Henry n’a d’ailleurs pas loupé les copies rendues par l’ex-joueur de l’OM. En effet, alors que l’équipe de France Espoirs va affronter l’Autriche et la Corée du Sud, Isaak Touré a été appelé pour la première fois chez les Bleuets.