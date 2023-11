Recalé par l’OM, un attaquant déballe tout sur son transfert raté

Thomas Bourseau

Andy Delort a quitté le football européen à la dernière intersaison après une dernière expérience au FC Nantes qui s’est soldée par un échec. Avant cela, Delort aurait pu signer en faveur de l’OM. Néanmoins, le club phocéen le trouvait trop vieux à en croire les propos du principal intéressé.

À l’été 2021, Andy Delort semblait avoir un pied à Marseille. En feu à Montpellier, le natif de Sète où il a été formé, était à deux doigts de signer au sein de son club de coeur qui n’est autre que l’OM. Dernièrement, pour TeamFootball à l’occasion d’un live, l’avant-centre d’Umm Salal SC au Qatar expliquait même avoir discuté avec l’entraîneur de l’époque Jorge Sampaoli, en vain pour une raison précise.

«Ça ne s'est pas fait parce que l'OM devait vendre Caleta-Car»

« L’OM, c’était mon rêve de gosse. J'ai discuté avec Sampaoli, c'était quasiment fait... Mais ça ne s'est pas fait parce que l'OM devait vendre Caleta-Car, et je devais attendre jusqu'au 31 août » . En outre, Andy Delort a confié à TeamFootball fin octobre que Christophe Galtier avait changé la donne. « J’avais mis le focus sur l'OM, mais Nice est arrivé et Christophe Galtier, c'est quelqu'un qui a un charisme. Donc j'ai pris la décision d'aller à Nice. Et du jour au lendemain, je me suis fait insulter par les supporters de l’OM ».

«Ils n’ont pas voulu m’acheter à 29 ans en pleine bourre parce que j’étais trop vieux»