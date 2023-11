PSG : Le salaire de Mbappé est dévoilé, l’Espagne est sous le choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, le contrat signé par Kylian Mbappé en mai 2022 est hors norme. Plusieurs mois après la conclusion de ce deal, de nouvelles révélations apparaissent. En Espagne, on annonce que le joueur du PSG toucherait au total près de 100M€ par an. Un montant qui a fait réagir les médias ibériques.

Le PSG était passé proche de la catastrophe en 2022. Le club parisien était sur le point de perdre gratuitement Kylian Mbappé, tenté par une aventure au Real Madrid. Le club espagnol se montrait confiant dans ce dossier, n'hésitant pas à fanfaronner en coulisses. Mais finalement, le PSG est parvenu à le convaincre de rester en évoquant le projet, mais aussi, il faut le dire, en sortant les gros billets.

Une révélation à 100M€ est tombée

Journaliste espagnol, Sique Rodriguez a dévoilé le montant de son salaire ce jeudi. « Il y a une personne dans le monde du football qui m'a dit que Mbappé, entre les bonus et ainsi de suite, au PSG gagne 100 millions d'euros nets » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Cadena Ser. Le salaire et les exigences de Mbappé justement auraient refroidi le Real Madrid. Le club espagnol aurait décidé d'abandonner ce dossier et de se concentrer sur d'autres pistes.

« Une somme aussi importante que celle que Madrid doit payer a été difficile à expliquer au vestiaire »