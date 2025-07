Nasri - Drogba : Le retour tant attendu à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samir Nasri et Didier Drogba ont à leurs niveaux marqué l'histoire de l'OM ces dernières années. L'un a fait ses classes dans l'académie marseillaise avant de briller avec l'équipe première lorsque l'autre a signé une seule et unique saison qui est restée dans les esprits des supporters. Aucun n'est revenu contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang. Ce qui enchante Mohamed Henni.

L'Olympique de Marseille accueillera Pierre-Emerick Aubameyang ce mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus pour sa visite médicale avant d'y signer son contrat de deux saisons comme cela a été révélé par divers médias en ces derniers jours. Dans la foulée, il devrait s'envoler pour les Pays-Bas où Roberto De Zerbi et le vestiaire de l'OM se trouve pour le stage de pré-saison.

«C'est l'équivalent du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United» Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an seulement après son départ pour l'Arabie saoudite a mis en joie Mohamed Henni. C'est le moins que l'on puisse dire au vu de ses différentes stories sur Instagram ce mardi. « Auback, le plus grand come-back de l'histoire du football. Encore plus attendu que le retour de Messi à Barcelone. C'est l'équivalent du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est incroyable ! ».