Mercato - OM : Un transfert à 20M€ est confirmé à l’étranger

Une opportunité pourrait s'ouvrir en Italie cet hiver. En manque de temps de jeu au Napoli, Giacomo Raspadori pourrait profiter du mercato pour relancer sa carrière. Selon la presse transalpine, l'OM ferait partie des prétendants dans ce dossier, aux côtés d'autres équipes, de Serie A essentiellement. Son prix a été confirmé ce dimanche.

Le mercato d’hiver est généralement une session d’opportunités. Et justement, une énorme occasion est visible en Italie. En manque de temps de jeu au Napoli, club qu’il a rejoint en juillet 2023, Giacomo Raspadori pourrait profiter du mois de janvier pour changer d’air et relancer sa carrière. Et les opportunités sont nombreuses selon les informations de la presse italienne.

C'est confirmé pour Raspadori

Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport et Calciomercato faisaient un point sur l’avenir de l’international transalpin. Les deux médias évoquaient un intérêt de l’OM, coaché par Roberto de Zerbi, un compatriote. Et une troisième source confirme cette information. Le journaliste Emanuele Cammaroto annonce que la formation phocéenne a coché le nom de Raspadori.

L'OM aura fort à faire

Mais au cours de son intervention diffusée sur Radio Punto Zero, Cammaroto a précisé que l’OM était en concurrence avec l’AS Roma, l’Atalanta Bergame et la Juventus. Dans ce dossier Rasapadori, le Napoli espérerait recevoir 20M€, mais la formation italienne ne serait pas fermée à un prêt avec option d’achat.