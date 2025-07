Mercato : L’OM boucle un transfert à 4,8M€

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pau Lopez s’apprête à tourner définitivement la page marseillaise. Le club mexicain de Toluca va lever l’option d’achat prévue dans son contrat, actant ainsi son départ de l’OM. Mais le gardien espagnol ne devrait pas rester longtemps au Mexique : il est attendu au Betis Séville, où un nouveau contrat l’attend déjà.

Avant de retrouver le sourire sur les terrains, Pau Lopez a traversé une période sombre. Le gardien de 30 ans, prêté cette saison à Toluca, a récemment livré un témoignage poignant sur son mal-être vécu durant sa dernière année à l'OM. En proie à une profonde fatigue mentale, le portier espagnol a frôlé la rupture. « Je ne voulais plus continuer ainsi. D’abord, pour moi, car il n’y avait pas de sens à faire quelque chose où je n’étais pas heureux, où je ne prenais pas de plaisir. Et aussi pour Pablo Longoria, dont je suis très proche, qui m’a accordé beaucoup de confiance et je ne voulais pas le décevoir. Je ne voulais pas le dérouter. Le problème, c’est qu’on était en août, il restait toute la saison et j’étais déjà fatigué » avait déclaré Pau Lopez lors d'un entretien au Canal Football Club.