Mercato : «Je m’en vais», la grande explication à l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé au quotidien L'Equipe, Roberto de Zerbi a confirmé qu'il resterait à l'OM la saison prochaine. Pourtant, en novembre dernier, le technicien italien avait lâché une véritable bombe sur son avenir après une défaite face à Auxerre. Ce mardi, il est revenu sur cette déclaration, qui avait tendu les supporters.

En novembre dernier, après une lourde défaite de l’ OM face à Auxerre au Vélodrome (1-3), Roberto De Zerbi avait lâché une phrase forte : « Si c’est moi le problème, je dois partir ». Une déclaration qui avait semé le doute sur son avenir. Mais plusieurs mois plus tard, l’entraîneur italien a clarifié ses propos dans un entretien accordé à L’Équipe. Il ne s’agissait pas d’un renoncement, mais d’un geste fort de responsabilité destiné à protéger son groupe dans un moment critique.

De Zerbi met les choses au clair

« Ce n'était pas pour dire : "Je m'en vais." Au contraire. C'était une prise de responsabilités, pour envoyer un signal à tout le monde, surtout aux joueurs. Pour dire : si nous ne réussissons pas à nous exprimer au Vélodrome, cela veut dire que moi je n'arrive pas à vous faire réussir. Et puis, il était normal, à ce moment-là, de mettre le focus sur moi et l'enlever de l'équipe. 0-3 à la maison, cette première période contre Auxerre, si on parle de ce match, ils vont tous tomber sur les joueurs. Donc j'ai déplacé le feu vers moi. Mais ce n'était pas pour quitter le navire » a confié l’entraîneur de l’OM.