McCourt sort du silence sur la vente de l’OM

Une nouvelle ère pourrait débuter à l'OM. Selon les informations du journaliste David Berger, le club marseillais serait sur le point de passer sous pavillon saoudien. Des négociations auraient débuté en coulisses entre les deux parties et on se rapprocherait dangereusement d'un accord. Questionnée sur ce dossier, la direction de la formation phocéenne n'a pas démenti ces informations.

Depuis 2016, l'OM est la propriété de Frank McCourt. L'Américain a toujours annoncé qu'il n'avait pas l'intention de quitter son poste dans un avenir proche, évoquant même une passation de pouvoir avec ses enfants. Sauf que les derniers évènements survenus à Marseille auraient poussé le Bostonien à envisager une vente de l'OM. Des envies de départ qui se manifestent par des discussions avec des investisseurs saoudiens.

La vente de l'OM serait imminente

A en croire le journaliste David Berger, les deux parties seraient même proches d'un accord total. « En coulisse, ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » a confié le journaliste de Canal +.

McCourt n'infirme pas

Justement, la chaîne cryptée diffusait la rencontre entre l'OM et le LOSC ce samedi soir (0-0). Aux commentaires du match, Philippe Carayon a dévoilé une information de taille. La direction marseillaise, et notamment Frank McCourt, ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus les informations sorties sur la vente de l'OM. Intriguant lorsque l'on sait que McCourt se pressait pour démentir ces rumeurs il y a encore quelques mois.