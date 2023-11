Marcelino claque la porte, le vestiaire de l’OM est aux anges

Alexis Brunet

Pour succéder à Igor Tudor cet été, l'OM a décidé de faire confiance à Marcelino, mais le mariage n'aura pas duré bien longtemps, car l'Espagnol a déjà quitté ses fonctions après la réunion houleuse avec des représentants de groupes de supporters. C'est Gennaro Gattuso qui est arrivé pour jouer les pompiers de service, et contrairement à son prédécesseur, le vestiaire marseillais a le sourire avec l'Italien.

Il y a quelques semaines, l'OM a été touché par une grave crise. À la suite d'une réunion houleuse entre les dirigeants olympiens et certains chefs de groupes de supporters, Marcelino avait décidé de quitter son poste d'entraîneur du club phocéen. Cela seulement quelques mois après son arrivée à Marseille.

Gattuso a débarqué à l'OM

Pablo Longoria a donc dû trouver au plus vite un nouvel entraîneur, alors que la saison avait déjà commencé. Le président de l'OM a finalement choisi Gennaro Gattuso, un entraîneur à poigne, capable de relever ce grand défi.

Gattuso a trouvé son homme fort pour relancer l’OM ! https://t.co/LOzzjnhbHN pic.twitter.com/ezTK35sarG — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Les Marseillais ont le sourire avec Gattuso