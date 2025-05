Malaise à Marseille, l’OM déménage !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cette saison, et déjà lors des précédentes, l’OM s’est souvent plaint de problèmes en interne. « Un environnement parfois bruyant », comme le décrivait Pablo Longoria pour justifier le départ en stage à Rome. La volonté du club est alors de séparer les secteurs sportif et administratif et ce dernier devrait déménager dans les prochains mois.

Samedi soir, après la victoire face au Havre (1-3), Medhi Benatia a exprimé son soulagement de voir l’OM retrouver la Ligue des champions. Une qualification obtenue alors qu’à Marseille, « il n'y a pas un jour dans l'année où tu connais la tranquillité. Même quand ça gagne, il y a toujours quelqu'un qui fait en sorte que l'on ne puisse pas dormir tranquille. Toute l'année, c'est un peu pesant », comme le confiait le directeur du football marseillais en zone mixte.

« C'est ce que j'ai combattu et ce que je vais continuer de combattre »

« C'est ce que j'ai combattu et ce que je vais continuer de combattre tous les jours, vous avez ma parole », ajoutait Medhi Benatia. Ce n’est pas la première fois que l’OM évoque des divergences en interne et des personnes qui chercheraient à déstabiliser le club. La solution à ce problème pourrait alors passer par une séparation des secteurs sportif et administratif.

L’OM va séparer les secteurs sportif et administratif

D’après les informations de RMC Sport, c’est justement la volonté de l’OM, qui souhaite éviter toutes interférences entre les deux. Dans les prochains mois, le secteur administratif devrait alors déménager et ne plus être à la Commanderie, qui sera exclusivement réservée au sportif et surtout au groupe professionnel. En ce qui concerne l’administratif, il pourrait être installé dans un nouveau siège à côté du Stade Vélodrome.