L’OM signe une star, il est cash !

Logiquement attendu comme le nouveau fer de lance de l'OM au moment de son transfert cet été, Pierre-Emerick Aubameyang peine pour l'instant à justifier ce statut. Et Adil Rami, qui a bien conscience des difficultés du buteur gabonais, lui fait passer un message.

L'OM n'ayant pas réussi à conserver Alexis Sanchez qui est arrivé en fin de contrat cet été, il fallait attirer un nouvel attaquant de renom pour assurer la succession du Chilien. C'est la raison pour laquelle Pierre-Emerick Aubameyang, qui venait de résilier son contrat avec Chelsea, s'est engagé pour trois ans avec le club phocéen avec le statut de nouvelle star. Problème : la réussite n'est clairement pas au rendez-vous pour Aubameyang, qui n'a inscrit qu'un seul but en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OM.

« On attend qu'il marque plus »

Au micro de Prime Video , Adil Rami a livré son sentiment sur les grosses attentes du public marseillais envers Aubameyang, qui a été sifflé samedi soir lors du match OM-LOSC (0-0) au moment de sa sortie du terrain : « Si le Vélodrome est trop dur avec Aubameyang ? Non, il est connu pour ça, quand tu signes à l’Olympique de Marseille, il faut être prêt à accepter cette exigence. Mais là, ça fait un petit moment qu’il n’a pas marqué, l’équipe ne gagne pas non plus. À la limite, si Marseille gagne, il n’y a pas de problèmes, mais là on attend d’un joueur comme Aubameyang qu’il marque plus de buts », assure l'ancien défenseur de l'OM.

« Il va relever la tête »