L'OM reçoit d'incroyables messages pour sa nouvelle star

Thibault Morlain

C'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais un joueur de l'OM. Libéré par Chelsea, le Gabonais s'est engagé pour 3 saisons sur la Canebière. Mais au sortir d'un dernier exercice compliqué avec les Blues, Aubameyang voit toutefois certaines incertitudes planer sur son arrivée à l'OM. Mais que les fans olympiens, il n'y aurait rien à craindre avec PEA. Bien au contraire...

Le contrat d'Alexis Sanchez ayant expiré, l'OM est parti chercher une nouvelle star en attaque : Pierre-Emerick Aubameyang. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, le Gabonais va tenter de se relancer avec le club phocéen. Mais dans quel était est Aubameyang ? Telle est l'une des questions qui se pose suite à l'arrivée de l'attaquant à l'OM. En effet, ces derniers mois, l'ancien du FC Barcelone a très peu et on peut donc s'interroger sur son physique.

L’OM a trouvé sa nouvelle star, c’est du très lourd https://t.co/v4OswFFfjU pic.twitter.com/tou8PNeCiJ — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« Il est fit »

Toutefois, ce lundi, pour L'Equipe , Pierre Aubame, père de Pierre-Emerick Aubameyang, s'est montré rassurant concernant la forme du nouveau joueur de l'OM. « Si tu le vois pendant les vacances, tu te dis, "C'est un fou ce gars ?" (rire). Chez moi, au pays, j'ai un terrain avec une pelouse top. Et il n'arrête jamais, entraînements, matches avec des jeunes... Une fois reparti à Milan, chez son frère, rebelote. Puis il est allé en Sardaigne dans l'école de foot du Real Madrid pour profiter. Il est né pour jouer au foot, ne veut jamais se reposer. Il est fit », a-t-il lâché.

Une revanche à prendre pour Aubameyang ?