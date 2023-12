L'OM manque de respect à une légende, il est choqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'OM a totalement chamboulé son organigramme après les départs de Javier Ribalta et David Friio. Medhi Benatia a ainsi débarqué dans un rôle de conseiller sportif, tandis que Jean-Pierre Papin, qui était jusque-là conseiller du président Pablo Longoria, il a été invité à changer de rôle puisqu'il est désormais entraineur de l'équipe réserve. Pour Jérôme Rothen, il s'agit d'un manque de respect.

Après une première partie de saison très animée, l'OM a chamboulé son organigramme avec notamment les départs de Javier Ribalta et David Friio. Medhi Benatia a ainsi débarqué pour occuper le rôle de conseiller sportif, ce qui a eu pur conséquence de replacer Jean-Pierre Papin dans une autre fonction à savoir celle d'entraîneur de l'équipe réserve comme le club l'a récemment officialisé.

Nouveau rôle pour Papin

« Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, "JPP" partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM », pouvait-on lire dans le communiqué de l'OM. Un choix qui ne plaît pas du tout à Jérôme Rothen.

«C’est un gros manque de respect»