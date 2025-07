L’OM l’a mis dehors, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vitinha (25 ans) ne laissera clairement pas un bon souvenir aux supporters marseillais. Recruté par l’OM pour 32M€ afin de devenir le numéro 9 qu’il manquait au club, l’attaquant portugais ne s’est pas acclimaté et a pris la porte un an après sa signature. Relancé par le Genoa, il est revenu avec la presse italienne sur sa période difficile à Marseille.

A la toute fin du mercato hivernal de 2023, quelques semaines après la clôture de la Coupe du monde du Qatar, l’OM bouclait une opération historique : le transfert de Vitinha. Arrivé de Braga pour 32M€, l’attaquant portugais alors âgé de 22 ans devenait la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Cependant, ce coup de poker ne s’est pas avéré gagnant puisque Vitinha partait en prêt puis définitivement au Genoa seulement un an plus tard.

«Ça a été une période difficile sur le plan mental» En interview avec la Gazzetta dello Sport, le Portugais a tout déballé sur sa période compliquée pendant son passage à l’Olympique de Marseille. « Ça a été une période difficile sur le plan mental. J'étais également inquiet pour ma mère, Maria, mais elle va mieux maintenant. Elle aussi jouait au football : au futsal, en tant qu'attaquante comme moi ». D’ailleurs, l’attaquant de 25 ans ne cache pas ses ambitions personnelles en Italie. « Je veux redevenir le Vitinha de Braga, nous travaillons tous pour atteindre cet objectif. Le programme se déroule comme prévu, nous gérons bien les charges d'entraînement pour éviter les blessures. Vieira fait également un excellent travail dans ce domaine. C'est en fait ma troisième saison à Gênes, mais il est indéniable que les blessures m'ont freiné jusqu'à présent ».