L’OM est passé au bord de l’implosion, il raconte

En juillet dernier, l'arrivée d'Igor Tudor avait provoqué un énorme malaise dans le vestiaire olympien en début de saison. Sa méthode avait provoqué quelques tensions au sein du vestiaire marseillais. Mais comme l'a annoncé Cengiz Ünder en conférence de presse ce vendredi, tout va désormais pour le mieux avec l'entraîneur de l'OM.

La saison avait mal débuté à l'OM. Arrivé en juillet dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor avait provoqué quelques crispations dans le vestiaire. A tel point que Pablo Longoria avait dû intervenir et organiser une réunion avec les joueurs. Les deux parties avaient mis les choses à plat. Depuis, la méthode Tudor semble avoir convaincu en interne.





« Je pense avoir le même niveau »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a été interrogé sur ce sujet. « On en a un petit peu trop parlé. C'est le foot. J'essaie de me concentrer sur la progression. Je pense avoir le même niveau. Il faut réussir à aller de l'avant et ne pas s'arrêter sur ces sujets » a déclaré l'entraîneur de l'OM.

Désormais, le vestiaire valide Tudor