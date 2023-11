L’OM est «catastrophique», l’incroyable annonce dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l’OM s’est incliné contre le RC Lens et confirme ses difficultés du moment. La situation commence à inquiéter les Marseillais à commencer Amine Harit. L’international marocain n’a pas mâché ses mots pour parler de la prestation de son équipe à Lens, n’hésitant pas à qualifier le niveau technique de l’OM de «catastrophique».

Auteur d'un début de saison poussif, l'OM a confirmé ses difficultés en s'inclinant dimanche soir sur la pelouse du RC Lens (0-1). Un but de Jonathan Gradit dans les dernières secondes a puni les Marseillais qui laissent une nouvelle fois filer de précieux points. Amine Harit a d'ailleurs dressé un constat accablant après la rencontre.



«Ce soir, techniquement, c'était catastrophique»

« Ce n'est pas nouveau. Ce soir, techniquement, c'était catastrophique. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l'effectif de la saison dernière. Des automatismes sont en train de se créer. Il faut laisser du temps à certains joueurs pour s'acclimater à l'OM. Ce n'est pas un club facile, on le sait. On connaît les attentes en venant ici, les exigences de ce club. Il va falloir mettre les bouchées doubles, s'appuyer sur le positif et surtout corriger les petites erreurs, comme encaisser un but à la dernière minute », lance-t-il en zone mixte, avant d’en rajouter une couche.

«Lorsqu'on joue à l'OM, on se doit de viser le podium chaque saison»