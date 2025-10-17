L'OM change de nom, la révolution est approuvée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre dernier, l'OM avait annoncé une révolution. En effet, le club phocéen avait officialisé le changement de nom de son équipe féminine, désormais appelée Les Marseillaises. Corinne Diacre, qui est d'ailleurs aujourd'hui à la tête de cette section, s'est exprimée sur cette modification et l'entraîneure des Marseillaises ne peut que saluer cette décision.

Du côté de l'OM, il y a eu certains gros changements dernièrement. C'est ainsi que le club phocéen a annoncé que son équipe féminine allait désormais s'appeler Les Marseillaises. « Un nom fort, inspiré de l'hymne révolutionnaire français, qui incarne puissance, liberté et ambition. Bien plus qu'un changement d'identité, c'est une véritable révolution visuelle, culturelle et stratégique qui s'opère aujourd'hui à Marseille », expliquait alors l'OM dans son communiqué.

« Je trouve ça vraiment positif » Ça a donc été la révolution pour l'équipe féminine de l'OM qu'il faut désormais appeler Les Marseillaises. Evoquant ce grand changement sur la Canebière, Corinne Diacre a fait savoir dans une interview pour So Foot : « Je trouve ça vraiment positif. Ça évite d’accoler le mot « féminin » au nom du club ».