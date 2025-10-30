L'OM annonce un fiasco, le départ qui a tout changé !

Amadou Diawara

Victime d'un malaise, Bilal Nadir est sorti sur civière lors du duel entre l'OM et le SCO d'Angers au Vélodrome. Interrogé après le nul entre les deux équipes, Robinio Vaz s'est prononcé sur cet incident. D'après le crack de 18 ans, l'OM aurait pu l'emporter si Bilal Nadir était resté sur le terrain.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM a accueilli le SCO d'Angers au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils n'ont pas réussi à se défaire de leur adversaire ce mercredi soir (2-2).

