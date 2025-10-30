L'OM annonce un fiasco, le départ qui a tout changé !

Victime d'un malaise, Bilal Nadir est sorti sur civière lors du duel entre l'OM et le SCO d'Angers au Vélodrome. Interrogé après le nul entre les deux équipes, Robinio Vaz s'est prononcé sur cet incident. D'après le crack de 18 ans, l'OM aurait pu l'emporter si Bilal Nadir était resté sur le terrain.
Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM a accueilli le SCO d'Angers au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils n'ont pas réussi à se défaire de leur adversaire ce mercredi soir (2-2).
OM-SCO : Victime d'un malaise, Nadir est sorti sur civière
Victime d'un malaise à la 87ème minute de jeu, Bilal Nadir a dû quitter ses partenaires et la pelouse du Vélodrome, ayant été évacué sur civière. Interrogé après le coup de sifflet final d'OM-SCO, Robinio Vaz a affirmé que son équipe aurait obtenu un meilleur résultat sans cet incident.
«Ça nous a sorti un peu du match»
« La sortie de Nadir ? Ouais, ça nous a sorti un peu du match, je pense que s’il était là, on aurait fait beaucoup de trucs avec lui. Frustré de sa sortie, mais on garde la tête haute. Le doublé ? Je remercie encore le coach pour sa confiance. Il me la donne, je dois lui montrer que je suis capable de faire de grandes choses », a déclaré Robinio Vaz, auteur d'un doublé ce mercredi soir, au micro de Ligue 1+. Pour rappel, le SCO d'Angers a égalisé dans les dernières minutes du choc face à l'OM.