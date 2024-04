L’OM annonce le pire après la déroute !

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse du LOSC vendredi soir (3-1), l’OM a dit adieu à ses espoirs de qualification en Ligue des champions. Une défaite inquiétante à cinq jours d'affronter le Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa. Jordan Veretout a tiré la sonnette d’alarme à l’approche de ce grand rendez-vous.

À l’instar de Jean-Louis Gasset, Jordan Veretout était très remonté vendredi soir. L’OM a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat sur la pelouse du LOSC (3-1), ce qui l’écarte définitivement de la course à la Ligue des champions. Comme son entraîneur, l’international français a fait un constat lucide sur la prestation de son équipe.

«C'est beaucoup trop insuffisant ce soir»

« Aujourd'hui on a été mauvais. Il ne faut pas se cacher, il faut arrêter de se donner des excuses. On donne le match et à ce niveau là on n’a pas le droit. Si on voulait espérer quelque chose. La saison n’est pas finie, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit, cravacher, travailler, parce que c'est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladé, on leur donne des buts... on n'a pas le droit », a déclaré Jordan Veretout au micro de Prime Vidéo .

«Si on joue comme ça, on se fera sortir»