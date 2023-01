L'entraîneur de l'OM conspué, c'est la surprise totale

Arthur Montagne

Avant de convaincre tout le monde, Igor Tudor a suscité la défiance des fans de l'OM en arrivant à Marseille où il a remplacé Jorge Sampaoli l'été dernier. Et si tout va pour le mieux désormais entre le technicien croate et les supporters de l'OM, Alain Perrin revient sur les sifflets du début de saison et confirme qu'il a du mal à comprendre cette attitude.

Très attachés à Jorge Sampaoli, les supporters de l'OM ont vu débarquer Igor Tudor et son management très directif en fin de saison dernière. Et l'histoire avait mal commencé puisque dès le début il a été sifflé au Vélodrome. Alain Perrin a d'ailleurs du mal à comprendre.

L’OM le pousse dehors, son transfert est relancé https://t.co/dqXmEHo8qX pic.twitter.com/F6QFxSdA1D — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

«J'ai été surpris»

« Si j'ai été surpris ? Un peu, oui, mais peut-être que son discours de bienvenue aux joueurs, pendant la préparation, a été un peu brutal. Il a tout de suite montré un management plus directif que celui de Jorge Sampaoli. Et puis les cadres ont probablement relayé une image d'entraîneur rigide. Je sais bien comment ça se passe, les informations remontent souvent du vestiaire », assure l'ancien coach de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il faut savoir gérer les fans»