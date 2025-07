La révélation à l’OM sur Cristiano Ronaldo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour satisfaire Roberto De Zerbi, il en faut énormément. Même quand l’OM gagne, l’entraîneur olympien a du mal à se réjouir et en profiter. L’Italien s’est d’ailleurs exprimé sur cet aspect de sa personnalité et c’est à cette occasion que De Zerbi a notamment fait un parallèle avec Cristiano Ronaldo et sa mentalité.

En septembre 2024, au terme d’un scénario complètement fou, l’OM avait remporté l’Olympico sur la pelouse de l’OL (2-3). Forcément, la joie était immense dans les rangs olympiens. Pour autant, malgré ce succès à 10 contre 11, Roberto De Zerbi n’a pas voulu trop en profiter. Pourquoi ? L’entraîneur de l’OM s’est expliqué pour L’Equipe.

« Après une grande victoire, une défaite n'est jamais loin » « Je ne profite jamais d’une belle victoire ? Non, parce qu'après une grande victoire, une défaite n'est jamais loin. Et d'ailleurs, après Lyon on a perdu à Strasbourg (0-1). J'ai grandi au centre de formation du Milan, avec Baresi, Maldini, Tassotti, une équipe d'immenses champions. J'ai vécu à Milanello deux ans et demi. Je les voyais gagner le Scudetto le dimanche, et le mardi matin reprendre l'entraînement comme si de rien n’était », a d’abord confié Roberto De Zerbi.