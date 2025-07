Transfert à l’OM : Grosse surprise pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Facundo Medina et son compatriote Angel Gomes, CJ Egan-Riley vit ses premiers pas avec l’OM, actuellement en stage de préparation aux Pays-Bas. Arrivé libre en provenance de Burnley, l’international Espoir anglais surprend au sein de son nouveau club, notamment Roberto De Zerbi, étonné de le voir assimiler ses principes de jeu aussi rapidement.

Depuis le 17 juillet, les joueurs de l’OM sont en stage de préparation au KNVB Campus, le Clairefontaine néerlandais, où ils ont déjà disputé deux matchs de préparation, face à l’Excelsior Maassluis (5-0) et le Royal Olympic de Charleroi (1-1). Deux rencontres au cours desquelles on a pu voir en action les trois premières recrues de l’été : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina.

Medina comme un poisson dans l’eau, Angel Gomes le traducteur L’international argentin (7 sélections) ne semble pas avoir eu du mal à trouver ses marques à l’OM. Comme indiqué par La Provence, le transfuge du RC Lens s’impose déjà comme un leader dans le vestiaire, où il diffuse sa bonne rumeur et enchaîne les blagues avec ses coéquipiers. Angel Gomes quant à lui, plus discret, met à profit ses quatre années passées en Ligue 1, lui qui est arrivé libre en provenance du LOSC, pour jouer les rôles de traducteur auprès des autres anglophones : Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Derek Cornelius et CJ Egan-Riley.