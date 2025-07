Mercato : Il quitte Marseille et se lâche sur l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme attendu ces derniers jours, Quentin Merlin a été officiellement transféré au Stade Rennais ce mardi. L'arrière gauche de 23 ans aura vécu un peu plus d'une saison à l'OM, un club qui lui a apporté beaucoup. Souvent réquisitionné par Roberto De Zerbi, ses qualités ont été appréciées. L'ancien Nantais gardera sans doute un grand souvenir de son passage dans la cité phocéenne.

Elément solide de la défense à l'OM, Quentin Merlin vient de rejoindre officiellement le Stade Rennais et il devrait être suivi par Valentin Rongier. Le joueur de 23 ans a pris de l'expérience en Ligue 1 ces dernières années et semble prêt à démarrer un nouveau chapitre dans sa carrière.

Merlin quitte l'OM plus aguerri Formé au FC Nantes où il a débuté sa carrière professionnelle, Quentin Merlin avait rejoint l'OM en janvier 2024. Le défenseur vient de s'engager avec le Stade Rennais jusqu'en 2029 et cette expérience marseillaise semble lui avoir apporté beaucoup. « Ce que j’ai appris de mon passage à l’OM ? On passe un cap ? Oui forcément. A Marseille, tout se passe plus vite, tu apprends beaucoup plus vite qu’autre part. Tout va très vite. Là-bas, j’ai beaucoup appris sur moi-même, comment je peux réagir à beaucoup de choses, comment je peux interpréter les choses. J’ai peaufiné mes méthodes de travail, ce que je ne faisais pas à Nantes. Humainement, j'ai progressé et dans mon mode de vie, mon mode de travail, je suis plus minutieux » confie-t-il aux médias du club breton.