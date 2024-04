La guerre continue entre Riolo et un joueur de l'OM

Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques semaines que c'est tendu entre Faris Moumbagna et Daniel Riolo, sceptique à l'arrivée du Camerounais à l'OM. Alors que l'Olympien avait tenu à répondre à sa manière sur les réseaux sociaux, depuis, le journaliste de RMC ne cesse de l'enfoncer. Et ça a encore été le cas après le match d'Europa League entre l'OM et Benfica.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato hivernal, Faris Moumbagna était très attendu à son arrivée. Toutefois, pour le moment, le Camerounais peine encore à convaincre. Daniel Riolo avait d'ailleurs rapporté certains doutes à propos de ce recrutement. Une sortie à laquelle Moumbagna avait répondu en relayant une chanson de Booba et SDM, Dolce Camara , dans laquelle on peut entendre : « La mère à Riolo, le père à Riolo ».



« Aubameyang cache un peu la médiocrité autour de lui »

Depuis, Daniel Riolo a Faris Moumbagna dans le collimateur. Et avec sa performance face à Benfica, le joueur de l'OM n'a clairement pas gagné des points. Suite à cette rencontre, au micro de L'After Foot , Riolo en a rajouté une couche sur Moumbagna : « Devant, l'OM c'est d'une pauvreté terrible, à part Aubameyang qui est une sorte de gars qui cache un peu la médiocrité autour de lui. (...) Moumbagna, tu vas à Benfica, tu le mets titulaires, donc ça t'oblige à mettre Aubameyang ailleurs qu'en 9, même si ça ne le dérange pas trop. Je trouve que c'est un choix plutôt bizarre, qu'il rectifie immédiatement à la pause. C'est toujours bien de rectifier et de constater que tu as fait une erreur, mais on peut aussi dire que tu as perdu du temps ».

« Le recrutement offensif a été cataclysmique à l'OM »