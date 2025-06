Kevin De Bruyne : L’OM confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec Manchester City en fin de saison, Kevin De Bruyne a, pendant un temps, été évoqué comme une piste plausible pour l’OM sur le marché des transferts. Et Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, a d’ailleurs confirmé à demi-mot avoir tenté le coup avec l’international belge, qui s’est finalement engagé du côté de Naples.

Et si l’OM avait réussi à coup de maître cet été avec… Kevin De Bruyne ? Le milieu offensif de 33 ans, n’a pas été conservé par Manchester City au terme de son contrat, et il avait donc l’embarras du choix sur le marché des transferts. Il a donc été question pendant quelque temps d’un intérêt de l’OM pour De Bruyne, et en conférence de presse le 19 mai dernier, Medhi Benatia avait confirmé son intérêt.

« Les top joueurs en fin de contrat, on les a essayé » « C'est simple, tous les top joueurs en fin de contrat, on les a essayé. Il peut venir, ne pas venir... Parfois les agents sont surpris de l'appel, ils se demandent comment on est censé payer le joueur en question », a confié le directeur sportif de l’OM, qui est donc entré en contact avec Kevin De Bruyne notamment si l’on en croit ses révélations.