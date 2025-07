«Je ne faisais plus ce qui me rendait heureux», il vit un calvaire à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Venu en prêt de l’Inter pour apprendre sous la houlette de Roberto De Zerbi, Valentin Carboni a vécu une saison en enfer à l’OM à cause d’une blessure au genou qui l’a limité à quatre apparitions avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Cette « mauvaise expérience » lui a cependant grandement servi. Explications.

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi qui avait fait le forcing pour qu’il puisse s’installer à l’OM en prêt le temps de la saison 2024/2025, Valentin Carboni a vu cette opportunité alléchante virer au cauchemar. Le joueur que l’Inter envoyait à l’Olympique de Marseille se blessait gravement au genou au bout de quatre maths joués seulement pendant une trêve internationale avec l’Argentine au mois d’octobre.

«C'était une très mauvaise expérience» Une blessure synonyme de fin de saison pour le milieu offensif argentin avec l’OM qui n’a pas manqué de se confier sur son mal-être à Secolo XIX. « C'était une très mauvaise expérience, mais cela vous fait grandir en tant que joueur et en tant que personne, cela vous permet d'apprécier davantage les bonnes choses quand vous les avez. Je suis plus mature. J'ai trouvé la force de réagir en moi, dans l'envie de revenir au plus haut niveau, en équipe nationale. Le ballon me manquait, je ne faisais plus ce qui me rendait heureux ».