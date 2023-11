Incidents OM - OL : Un proche de Longoria lâche un terrible aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prévu le 29 octobre dernier, le match entre l'OL et l'OM a été annulé. Et pour cause, le bus lyonnais a été caillassé par quelques énergumènes dans les rues de Marseille. Un événement, qui a marqué Jean-Pierre Papin. Conseiller de Pablo Longoria, l'ancien joueur marseillais a annoncé qu'il était encore marqué.

Le choc entre l'OM et l'OL prévu au Vélodrome n'a pu avoir lieu. Les instances avaient décidé d'annuler la rencontre, prévue le 28 octobre dernier. Le bus lyonnais avait été attaqué et caillassé par plusieurs personnes aux abords de l'enceinte marseillaise.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Le bus de l'OL attaqué

Entraîneur de l'OL, Fabio Grosso avait été touché par un projectile. En sang, il avait été soigné dans les couloirs du Vélodrome et avait reçu le soutien de Jean-Pierre Papin. Le conseiller de Pablo Longoria demeure toujours très marqué par ces évènements.

« Je ne m’en suis pas encore remis »