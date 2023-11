Incidents : L’OM épargné, le gouvernement Macron est interpellé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La LFP a tranché, l’Olympique de Marseille ne sera pas sanctionné après les incidents survenus aux abords du Vélodrome le 29 octobre dernier en marge de l’Olympico. Une décision contestée par l’OL. Alors que le match se disputera avec du public le 6 décembre prochain, Daniel Riolo affiche lui aussi son désaccord.

Le verdict est tombé. Mercredi soir, la LFP a estimé que la responsabilité de l’OM n’était pas engagée dans les incidents qui ont éclaté aux abords du Vélodrome en marge de l’ Olympico , provoquant le report de celui-ci le 6 décembre prochain, avec du public. La commission de discipline de la ligue s’est déclarée incompétente, estimant « que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du club organisateur ». De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui attend une réaction du ministère des Sports.

Catastrophe pour l’OL, Riolo craint le pire https://t.co/XUCsJrFXgP pic.twitter.com/B7EtFkwV56 — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

« Décision honteuse et scandaleuse de la LFP »

« Donc OM-OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP… Le ministère ne va pas intervenir ? Rejouer oui mais pas à Marseille… C’est quoi le message ? 0 sanction rien… ok ! », s’est insurgé le journaliste de RMC sur X (ex-Twitter).

La LFP ne sanctionne pas l’OM, l’OL contre-attaque