«Ils sont incapables» : Benatia-Longoria, la catastrophe que personne n'a vu venir à l'OM ?

A l'OM, la guerre est officiellement déclarée entre la direction marseillaise et l'entourage d'Adrien Rabiot. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont justifié leur choix de se séparer du milieu de terrain français par le fait de faire respecter l'institution. Un argument qui agace tout particulièrement Véronique Rabiot qui gère les intérêts de son fils.

Alors que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont pris la parole à tour de rôle afin de justifier la mise à l'écart d'Adrien Rabiot après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes. Leur argument était d'expliquer qu'il fallait protéger l'institution OM. Et Véronique Rabiot n'est absolument convaincu, au point de remettre en cause leur compétence.

Véronique Rabiot fracasse Longoria et Benatia « Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution ? Le président (Longoria), on l'a entendu la saison dernière hurler devant les caméras ''corruption, corruption'' pendant je ne sais pas combien de temps. Monsieur Benatia, il a eu maille à partir avec les arbitres et il a été suspendu. Si quelqu'un ne respecte pas le club, qui, exactement ? », demande-t-elle au micro de RTL avant de poursuivre.