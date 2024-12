Ils ont vécu un enfer après leur signature, l'OM avoue tout

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Valentin Rongier a reconnu qu'il n'était pas simple de signer à l'OM. En effet, plusieurs joueurs ont vécu une intégration compliquée à Marseille, et ce, parce que les supporters sont durs avec leurs protégés, et parce que certaines recrues se mettent une grosse pression après leur transfert.

L'été dernier, l'OM a recruté une dizaine de joueurs, dont Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Toutefois, plusieurs renforts marseillais ne se sont toujours pas acclimatés à leurs nouvelles couleurs, notamment Elye Wahi, Jonathan Rowe, Ismaël Koné ou encore Lilian Brassier.

Rongier évoque la pression de l'OM et du Vélodrome

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Valentin Rongier a reconnu que l'intégration était difficile à l'OM, et ce, pour deux raisons. D'une part, les supporters marseillais sont durs. D'autre part, il y a une grosse pression à l'OM.

«Ce n'est jamais simple de signer à l'OM»

« Cette année, les supporters sont cools, oui. Certaines saisons, ils ont été moins patients. Mais ce n'est jamais simple de signer à l'OM et chez certains ça prend un peu plus de temps. Ça fait toujours un truc de jouer au Vélodrome, alors je peux comprendre que certains se mettent plus de pression. Mais on voit ce qu'on fait à l'entrainement. C'est de bon augure, on a vu le match contre Monaco », a avoué Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM.