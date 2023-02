Ils mettent le feu à Marseille, le PSG est averti

La rédaction

A 24h du deuxième Classique de la saison, mercredi, entre le PSG et l'OM, lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, la tension est à son comble. Un match importantissime pourrait donner un aperçu de la suite de la saison, ou la course au titre est plus que jamais relancée. Les supporters le savent, et ils se sont fait entendre.

Les supporters de l'OM semblent avoir déjà digéré la défaite face à l'ennemi méditerranéen, l'OGC Nice, dimanche dernier au Vélodrome (1-3). Un résultat qui a permis au PSG de prendre 3 points d'avance sur l'OM, qui accuse désormais huit unités de retard.

Entraînement ouvert à la Commanderie

Le club marseillais est conscient de l'importance de ce match et a donc ouvert le dernier entraînement des joueurs de l'OM au public, avant le départ du groupe olympien pour la capitale mercredi matin. Une façon aussi pour Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi de prendre la mesure de l'importance de ce match pour le club marseillais.

⚪🔵 A la veille d'OM-PSG en Coupe de France, les supporters de l'OM mettent une énorme ambiance à la Commanderie. https://t.co/63VGwAJGQn pic.twitter.com/worMmlbtcV — RMC Sport (@RMCsport) February 7, 2023

Les supporters en feu !