«Il ne va pas en boîte» : Révélation étonnante sur une star de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une première saison impressionnante avec l’OM, Chancel Mbemba fait l’unanimité dans le vestiaire marseillais. Au-delà de son niveau de jeu, l’international congolais épate par son attitude. Florent Ibenge, son ancien sélectionneur, a souligné son caractère de vainqueur et son hygiène de vie irréprochable.

A Marseille, cette saison, s’il y a un joueur qui fait l’unanimité : c’est Chancel Mbemba. Apprécié de tous dans le vestiaire, le défenseur central congolais est l’un des meilleurs éléments de l’OM depuis le début de cet exercice. « Ce n’est pas le plus grand, mais il compense par sa vitesse et une bonne détente doublée d’un bon timing. Il court vite et longtemps, est capable de délivrer des bonnes passes. Sa polyvalence est extraordinaire, il peut dépanner à tous les postes », reconnaît Florent Ibenge, son ancien sélectionneur avec la République Démocratique du Congo, pour La Provence.

«Il ne triche pas»

Ce qui frappe chez Chancel Mbemba, c’est son caractère de vainqueur, comme il le démontre depuis sa signature à l'OM l'été dernier. « Si je ne devais garder qu’un seul souvenir de Chancel, c’est quand je le vois en pleurs, habité par une grande rage de gagner un derby contre le Congo Brazzaville. Ce match était tellement important qu’il en pleurait de motivation. Il ne triche pas, se donne à fond. C’est dur de l’arrêter, même quand il est blessé », ajoute Ibenge.

«C’est un exemple»