Il l’annonce, il n’a pas peur de l’OM !

Alors que l’OM a fait tomber le PSG mercredi en Coupe de France, les Olympiens se déplaceront à Clermont samedi soir. Une rencontre piège pour Marseille qui doit renouer avec le succès en championnat. Malgré les absences dans les rangs clermontois, Muhammed Cham ne se fait pas de souci.

Trois jours seulement après son magnifique succès contre le PSG, l’OM affronte Clermont samedi en Ligue 1. Un déplacement piège pour Marseille qui va devoir se remettre rapidement de ses émotions et se replonger dans le championnat. Surtout qu’avant l’OM, Monaco affrontera le PSG, une rencontre qui pourrait permettre au club olympien de creuser l’écart sur son concurrent ou de faire une partie de son retard sur Paris.

L’OM ne doit pas tomber dans le piège

Clermont, de son côté, est décomplexé. Même si le club auvergnat a des absents, Muhammed Cham est confiant. Il n’a pas peur de le dire, l’OM ne l’effraie pas, surtout que Clermont n’aura rien à perdre, au contraire de Marseille. Lens et Monaco sont derrière et n'attendent qu'un faux-pas du club phocéen pour venir chiper la deuxième place. Tous les matchs seront importants et cela démarre samedi à Clermont pour l'OM.

«Je ne suis pas du genre à me faire du souci»