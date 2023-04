Il balance une punchline, l’entraîneur de l’OM répond direct

Florian Barré

En amorce du choc de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM, les entraîneurs sont passés à tour de rôle en conférence de presse. Dans un premier temps, Laurent Blanc s’est exprimé, louant les qualités de son homologue phocéen. Igor Tudor n’a pas manqué de lui répondre avec autant de sympathie.

On a connu des Olympico un peu plus tendus par le passé. Alors que l’OM se déplace sur la pelouse de l'OL dans l’optique de prendre de la distance avec le RC Lens, le club de Jean-Michel Aulas - à 5 points de Lille (5e) - espère accrocher une place en Coupe d’Europe. Des objectifs différents qui se sont reflétés en conférence de presse par la sympathie des deux entraîneurs.

Il lâche une punchline sur l’entraîneur de l’OM https://t.co/YDgAjTJXyE pic.twitter.com/21zJWPnwCO — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Blanc s’extasie devant le jeu de l’OM

Si Laurent Blanc a lâché une petite punchline sur le joueur qu’était Igor Tudor, il a malgré tout crédité le bon travail du Croate à l’OM : « Ce qui est sûr, c'est qu'il n'entraîne pas comme il jouait lui (rires). Tudor, il était un peu plus rugueux ! Mais c'est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction... C'est beau. L’équipe se déforme constamment, c'est plaisant et beau à voir jouer, athlétiquement c'est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d'implication ».

Tudor affiche lui aussi un profond respect pour son homologue