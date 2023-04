L'OM tremble pour sa star, la mise au point de son agent

Thibault Morlain

Alexis Sanchez a fait le bonheur de l'OM cette saison. Mais on se demande si cela sera encore le cas pour la prochaine. Le Chilien a une grande décision à prendre pour son avenir et visiblement, l'incertitude risque encore de planer un peu. Ce vendredi, l'agent d'Alexis Sanchez a a fait le point sur l'avenir du Marseillais.

A l'OM, Alexis Sanchez a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Mais celle-ci sera-t-elle levée ? Telle est donc la question pour le protégé d'Igor Tudor, dont l'avenir se retrouve au coeur des rumeurs. Alexis Sanchez restera-t-il alors à l'OM ? La question a été posée à l'agent du Chilien.

L’OM déclenche une «guerre» avec son rival https://t.co/pdAG2WC6Xj pic.twitter.com/NKiFDoQPHw — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Ils envisagent de le garder »

Fernando Felicevich a donc pris la parole pour El Mercurio . Et à propos de l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM, il a alors expliqué : « A l'OM, ils sont contents de la saison d'Alexis et envisagent de le garder. Alexis est heureux aussi, c'est un grand club, mais il y a du temps et nous analyserons les choses avec calme ».

« Il va continuer en Europe »