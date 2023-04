Énorme retournement de situation pour Messi, Cristiano Ronaldo va souffler

La rédaction

Alors que les rumeurs faisant état d'un départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain cet été vont bon train, de nombreuses destinations étaient prêtes à accueillir le septuple Ballon d'Or. L'Inter Miami aux Etats-Unis et Al-Hilal en Arabie Saoudite étaient de sérieux prétendants. Concernant le club saoudien, il était prêt à offrir un salaire annuel XXL, dépassant même les 200M€ annuel de Cristiano Ronaldo. Mais que le Portugais se rassure, il ne devrait pas voir son rival de toujours gagner plus que lui.

En fin de contrat en juin 2023, Lionel Messi devrait certainement quitter le club du PSG, deux ans après l'avoir rejoint en provenance du FC Barcelone. Le club catalan a toujours gardé les faveurs de Messi, dont le rêve serait d'y retourner pour pourquoi y prendre sa retraite. En tout cas, les 400-450M€ annuel par an proposé par l'Arabie Saoudite à Messi pour qu'il vienne dans leur championnat semble avoir pris du plomb dans l'aile.

Le Barça va faire une offre à Messi

D'après le média SPORT , le FC Barcelone a déjà terminé son offre de contrat pour Lionel Messi. Il ne reste plus qu'à lui soumettre. La Pulga pourrait signer pour un contrat de deux et gagner environ 25M€ par an. Xavi fait tout pour convaincre son ami et ancien coéquipier de le rejoindre dans son club de toujours. Le vestiaire est prêt à accueillir Messi et l'entraîneur préparerait déjà son mercato en fonction du numéro 30 du PSG.

Messi n'ira pas hors Europe