Il annonce du très lourd pour un attaquant de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver à l'OM pour 8M€, Faris Moumbagna vient d'inscrire deux buts cruciaux contre Benfica et Toulouse. Des réalisations qui permettent de calmer les critiques autour de l'attaquant camerounais qui a du mal à s'imposer à Marseille. Et pourtant, Yvan Neyou promet que son compatriote va frapper très fort dans le futur avec l'OM.

Recruté pour 8M€, Faris Moumbagna a été très critiqué depuis sa signature à l'OM. Cependant, il vient d'inscrire des buts cruciaux contre Benfica et Toulouse et semble avoir la confiance de Jean-Louis Gasset. Yvan Neyou, qui a côtoyé l'attaquant marseillais en sélection camerounaise, promet d'ailleurs du lourd pour Moumbagna.

Guendouzi : Nouveau clash après l’OM, la réponse tombe enfin https://t.co/gi8dLAqaeO pic.twitter.com/Jio4Tx2dmP — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

«Quand les gens ne croient pas en lui, lui va y croire»

« C'est une belle histoire du football. Il n'a pas un parcours commun, je sentais que c'était pour lui une grosse étape de sa carrière, je l'ai vu dans ses yeux, dans son comportement. Je lui ai donné quelques conseils pour qu'il touche des ballons, se sente en confiance. Comme tout le monde, il a dansé et chanté pour ses débuts, il connaissait pas mal de joueurs mais il était intimidé et c'est normal. En même temps, il a beaucoup de mental. Avoir vécu aux États-Unis lui a donné une forme de confiance en lui qui se développe beaucoup là-bas, plus qu'en Europe. Ce qui fait que quand les gens ne croient pas en lui, lui va y croire », assure l'ancien joueur de l'ASSE dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

Neyou promet du lourd pour Moumbagna