Horaire, équipes, diffusion TV… Toutes les infos sur OM - Rennes

Thibault Morlain

Après avoir gagné en Europa League, respectivement contre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Haïfa, l’OM et Rennes se retrouvent ce dimanche soir pour la clôture de la 14ème journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour les deux clubs français, loin d’être au mieux en championnat depuis le début de la saison. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y à savoir sur ce OM - Rennes.

La 14ème journée de Ligue 1 se déroule ce week-end. Alors que le RC Lens ou encore Reims se sont imposés ce week-end, d’autres clubs veulent aller chercher ces 3 points très importants pour la suite du championnat. C’est notamment le cas de l’OM et de Rennes, opposés ce dimanche soir en clôture de la journée sur la pelouse du Vélodrome. Rendez-vous donc à partir de 20h45 pour cette rencontre qui sera diffusée sur Prime Vidéo .



Quelles équipes pour OM - Rennes ?

3 jours après avoir joué en Europa League, l’OM et Rennes remettent donc cela en championnat. Et malgré cette cadence, ça ne devrait pas énormément tourner chez Gennaro Gattuso et Julien Stéphan. Quid alors de l’équipe qui pourrait être alignée côté marseillais ? Selon L’Equipe , l’OM pourrait se présenter avec le 11 suivant : Lopez - Murillo, Mbemba, Gigot, Clauss - Veretout, Kondogbia - Sarr, Harit, Ndiaye - Aubameyang.



Pour ce qui est de la probable composition d’équipe de Rennes, on pourrait retrouver ce schéma : Mandanda - Theate, Belocian, Wooh - Truffert, Matic, Le Fée, Bourigeaud - Terrier, Kalimuendo, Gouiri.

Objectif victoire !