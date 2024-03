Chambré à l'OM, Riolo dénonce les «conna***» qui font le buzz

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chambré par Faris Moumbagna sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo s'est dit amusé de la story qu'avait publiée l'attaquant de l'OM. En revanche, le journaliste n'a pas manqué de fustiger l'attitude de ceux qui ont relayé des propos erronés, rappelant qu'il n'avait jamais rien au sujet de l'international camerounais.

Recruté pour 8M€ cet hiver, Faris Moumbagna a rapidement fait parler de lui pour son clash avec Daniel Riolo. L'attaquant camerounais avait en effet publié une story accompagnée de la chanson Dolce Camara de Booba au cours de laquelle on entend ceci : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». L'attaquant de l'OM répondait alors à des propos tenus par le journaliste. Mais Daniel Riolo estime qu'il n'a jamais jugé Moumbagna et que ses propos ont donc été déformé. Il s'en prend ainsi fermement aux réseaux sociaux qui ont relayé des mensonges à ses yeux.

Riolo se justifie pour Moumbagna

« Plus les gens prennent une connerie au premier degré, plus j’ai envie d’enfoncer le clou. Je combats la connerie. Et ceux qui m’exaspèrent sont ceux qui disent que je fais du buzz. Mais, ce n’est pas ça. Moi je me venge du buzz. Cette histoire est née du buzz et des connards sur les réseaux sociaux qui ont relayé quelque chose que je n’avais pas dit. Je n’ai jamais parlé directement de ce joueur. Il est arrivé et j’ai juste dit "les échos qu’on en a actuellement, c’est que ce n’est pas terrible". Voilà la seule phrase », explique le journaliste de RMC , invité de l'émission L'OM au Café sur la chaîne Twitch du Phocéen , avant d'en rajouter une couche.

«Les réseaux sociaux de m*rde ont commencé»