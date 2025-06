Greenwood : La relation insolite à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le transfert de Mason Greenwood à l'OM a fait énormément parler. Malgré le passé et les polémiques de l'Anglais, le club phocéen a décidé d'aller jusqu'au bout, offrant ainsi l'attaquant à Roberto De Zerbi. Cette saison, les deux hommes ont d'ailleurs fait du très bon travail ensemble à l'OM et pourtant, la relation entre Greenwood et De Zerbi serait assez particulière. Explications.

Après un prêt à Getafe la saison dernière, Mason Greenwood a été vendu par Manchester United à l'OM au mercato estival. L'Anglais a ainsi évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a su tirer le meilleur de son numéro 10 lors de cet exercice. A 23 ans, l'attaquant de l'OM a fini avec total de 22 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais voilà qu'entre De Zerbi et Greenwood, ce n'est pas forcément la relation à laquelle on pense en premier...

« Je crois ne lui avoir parlé que deux fois cette saison » Quel genre d'entraîner est Roberto De Zerbi ? Celui qui occupe le banc de l'OM a donné certaines réponses à Alessandro Cattelan, expliquant notamment quel est son rapport avec ses joueurs. C'est à cette occasion que l'Italien a fait une confidence inattendue sur ses échanges avec Mason Greenwood à l'OM, confiant ainsi : « Je parle beaucoup à mes joueurs ? S'ils se confient, oui. Ensuite, cela dépend de leur caractère. Avec Mason Greenwood, par exemple, je crois ne lui avoir parlé que deux fois cette saison ».